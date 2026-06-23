Fête nationale Saint-Pierre-Quiberon
Fête nationale Saint-Pierre-Quiberon lundi 13 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Fête nationale
Place du marché Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale !
La municipalité vous invite à célébrer la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale !
On se retrouve le 13 juillet dès 19h sur la Place du Marché pour profiter de la soirée buvette, food trucks et bal populaire avec DJ Ker Listen.
Et comme le veut la tradition, rendez-vous à 23h au Port d’Orange pour le feu d’artifice .
Place du marché Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fête nationale Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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