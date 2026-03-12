Concert de l’Académie de Musique et d’Arts sacrés Rue de l’Église Saint-Pierre-Quiberon

Concert de l’Académie de Musique et d’Arts sacrés

Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

ACADÉMIE de MUSIQUE et d’ARTS SACRÉS participe du 26 au 28 juin à un festival de chant choral au niveau national s’appelant Chants libres et organisé par la fondation Bettencourt Schueller.

Ce concert est autour de la Messe de Joseph Rheinberger, compositeur allemand romantique. Concert interprété par 2 chœurs ; le chœur Nicolazic de l’Académie de musique et d’Arts Sacrés, dirigé par Jérôme Desprez et le chœur de l’école de musique du Faouët. .

Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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L’événement Concert de l’Académie de Musique et d’Arts sacrés Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon