Pièce de théâtre Ils étaient dix d’Agatha Christie Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
Pièce de théâtre Ils étaient dix d’Agatha Christie Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon vendredi 19 juin 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Pièce de théâtre Ils étaient dix d’Agatha Christie
Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Ils étaient dix d’Agatha Christie
Adaptation et mise en scène par Diane Prost
Une île. Dix personnes conviées. Pas de bateau. Pas de téléphone.
Dix étrangers réunis par un hôte invisible, accusés en public de crimes qu’ils croyaient enterrés à jamais. La nuit tombe. Commence alors une ronde mortelle, rythmée par les couplets d’une étrange comptine…
A partir de 10 ans.
Spectacle de fin d’année de la troupe de théâtre amateur IROÌDA. .
Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 74 61 48 46
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L’événement Pièce de théâtre Ils étaient dix d’Agatha Christie Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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