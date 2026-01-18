Championnat du monde de voile

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-17

2026-05-09

Du 9 au 17 mai 2026, plus de 410 navigateurs issus de 40 nations et des 5 continents se retrouveront à Saint-Pierre Quiberon pour les Championnats du Monde des classes olympiques spectaculaires 49er, 49erFX et Nacra !

Le Comité Départemental de Voile du Morbihan, en collaboration avec la Fédération Française de Voile et World Sailing organise cet évènement d’envergure à l’I2N (Institut National du Nautisme) et fait rayonner la voile française et la Baie de Quiberon à l’international.

Les parcours, tracés au plus près des côtes, permettront d’admirer au plus proche l’action et des 200 bateaux participants. .

