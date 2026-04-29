Saint-Pierre-Quiberon

Vide grenier

Rond point du Roch Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vente de vêtements, livres, jouets , objets …

Organisé par l’Ecole St Joseph

Buvette et petite restauration sur place .

Rond point du Roch Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 39 36

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon