Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon
Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon dimanche 3 mai 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Vide grenier
Rond point du Roch Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vente de vêtements, livres, jouets , objets …
Organisé par l’Ecole St Joseph
Buvette et petite restauration sur place .
Rond point du Roch Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 39 36
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English :
L’événement Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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