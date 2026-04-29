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Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon

Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Rond point du Roch

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Vide grenier

Rond point du Roch Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vente de vêtements, livres, jouets , objets …
Organisé par l’Ecole St Joseph
Buvette et petite restauration sur place   .

Rond point du Roch Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 39 36 

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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