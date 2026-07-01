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, Sur la plaine du mont Olympe, Charleville-Mézières

jeudi 13 mai 2027 · Sur la plaine du mont Olympe · Charleville-Mézières

, Sur la plaine du mont Olympe, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
jeudi 13 mai 2027
Fin
samedi 15 mai 2027
Lieu
Sur la plaine du mont Olympe
Adresse
135 Rue des Paquis
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

13 – 15 mai 2027 Sur la plaine du mont Olympe Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:10:00+02:00
Fin : 2027-05-15T17:30:00+02:00 – 2027-05-15T18:40:00+02:00

Sur la plaine du mont Olympe 135 Rue des Paquis Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

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