AGENDA · Charleville-Mézières
, Sur la plaine du mont Olympe, Charleville-Mézières
jeudi 13 mai 2027 · Sur la plaine du mont Olympe · Charleville-Mézières
Informations pratiques
13 – 15 mai 2027 Sur la plaine du mont Olympe Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:10:00+02:00
Fin : 2027-05-15T17:30:00+02:00 – 2027-05-15T18:40:00+02:00
Sur la plaine du mont Olympe 135 Rue des Paquis Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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