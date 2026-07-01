jeudi 13 mai 2027 · Sur la plaine du mont Olympe · Charleville-Mézières

Informations pratiques

13 – 15 mai 2027 Sur la plaine du mont Olympe Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:10:00+02:00

Fin : 2027-05-15T17:30:00+02:00 – 2027-05-15T18:40:00+02:00

Sur la plaine du mont Olympe 135 Rue des Paquis Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est