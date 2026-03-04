Sur le Temps, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates

Sur le Temps Samedi 14 mars, 21h00 Espace Vélodrome

Plein, CHF 20.- / Réduit, CHF 15.- / Chomage, AVS CHF 10.-

Début : 2026-03-14T21:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T21:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Distribution

Ensemble Batida (CH-FR): Alexandra Bellon, Anne Briset, Jeanne Larrouturou – percussion

Contre le Temps (FR-CH): Amy Farnell, Julia Marty, Cécile Walch, Karin Weston – voix

Résumé

Sur le temps est une rencontre entre Batida, ensemble de musique contemporaine composé de trois percussionnistes, et le quatuor vocal Contre le Temps, ensemble spécialisé dans la musique médiévale, composé de voix féminines. Cet événement s’inscrit dans la 6ème saison de l’Ensemble Batida crAsh-test / crAsh-son, proposant une carte blanche aux artistes invité·e·s, puis une rencontre improvisée avec les musiciennes de Batida.

Sur le Temps dévoile, par le biais de l’improvisation, la distance toute relative entre une pratique vocale séculaire et une attention accrue au présent. Lors de la première partie, Contre le Temps explore l’organum, style musical qui marque les débuts de la polyphonie.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 +41 22 884 64 64 https://www.plan-les-ouates.ch/lieux/espace-velodrome [{« type »: « link », « value »: « https://ensemblevide.ch/fr/billetterie »}] [{« link »: « https://ensemblevide.ch/fr/projets/sur-le-temps »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espace-velodrome/

Concert de musique contemporaine à Genève.

Giliane Cachin, Nicolas Masson, Foppe Schut