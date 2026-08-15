Sur les toits de la Cathédrale Périgueux
lundi 26 octobre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Sur les toits de la Cathédrale
Place de la Clautre Périgueux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 11:00:00
fin : 2026-10-26 12:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Visites guidées
Le service Ville d’art et d’histoire de Périgueux vous propose de monter sur les toits de l’emblématique Cathédrale Saint-Front afin de prendre de la hauteur pour porter un autre regard sur le patrimoine de Périgueux.
A partir de 8 ans.
RDV place de la Clautre .
Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@destination-perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les toits de la Cathédrale
L’événement Sur les toits de la Cathédrale Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Un été sur les quais EmmaFleurs Entre ponts des barris et Saint Georges Périgueux 15 août 2026
- Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux 17 août 2026
- Commémoration 82 ans de la Libération de Périgueux Place Saint-Georges Périgueux 19 août 2026
- L’envolée énigmatique Jeu de l’oie sur la Tour Mataguerre Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 20 août 2026
- Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux 20 août 2026