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AGENDA · Périgueux

Sur les toits de la Cathédrale Périgueux

lundi 26 octobre 2026 · Périgueux

Sur les toits de la Cathédrale Périgueux

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place de la Clautre
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Périgueux

Sur les toits de la Cathédrale

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 11:00:00
fin : 2026-10-26 12:00:00

Date(s) :
2026-10-26

Visites guidées
Le service Ville d’art et d’histoire de Périgueux vous propose de monter sur les toits de l’emblématique Cathédrale Saint-Front afin de prendre de la hauteur pour porter un autre regard sur le patrimoine de Périgueux.

A partir de 8 ans.

RDV place de la Clautre   .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12  accueil@destination-perigueux.fr

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English : Sur les toits de la Cathédrale

L’événement Sur les toits de la Cathédrale Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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