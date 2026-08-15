Informations pratiques

Périgueux

Sur les toits de la Cathédrale

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 11:00:00

fin : 2026-10-26 12:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Visites guidées

Le service Ville d’art et d’histoire de Périgueux vous propose de monter sur les toits de l’emblématique Cathédrale Saint-Front afin de prendre de la hauteur pour porter un autre regard sur le patrimoine de Périgueux.

A partir de 8 ans.

RDV place de la Clautre .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Sur les toits de la Cathédrale

L’événement Sur les toits de la Cathédrale Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux