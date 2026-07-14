Informations pratiques

Sur les traces de la petite faune sauvage à Vern-sur-Seiche Bois de Sœuvres Vern-sur-Seiche Mercredi 15 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Sortie gratuite sur inscription à reservation.bretagne@lpo.fr

Une balade en sous-bois, durant laquelle nous apprendrons à reconnaître quelques indices de présence laissés par les animaux.

**Lieu** : Vern-sur-Seiche

**Horaire** : 10h à 12h

**Réservation** : Oui

**Nombre de places** : 15

**Age minimal** : 7 ans

**Prix** : Gratuit

**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

L’activité se déroulera dans le Bois de Sœuvres, situé entre Rennes et Vern-sur-Seiche… Une forêt de 170 hectares offrant une riche diversité botanique et faunistique.

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : **[reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)** en indiquant dans votre mail :

– Date de la sortie

– Intitulé de la sortie

– Nombre de personnes (et âge si enfant)

– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

– Comment vous avez entendu parler de cette sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T12:00:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Bois de Sœuvres Bois de Sœuvres Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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