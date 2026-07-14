Sur les traces de la petite faune sauvage à Vern-sur-Seiche Bois de Sœuvres Vern-sur-Seiche
mercredi 15 juillet 2026 · Bois de Sœuvres · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Sur les traces de la petite faune sauvage à Vern-sur-Seiche Bois de Sœuvres Vern-sur-Seiche Mercredi 15 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Sortie gratuite sur inscription à reservation.bretagne@lpo.fr
Une balade en sous-bois, durant laquelle nous apprendrons à reconnaître quelques indices de présence laissés par les animaux.
**Lieu** : Vern-sur-Seiche
**Horaire** : 10h à 12h
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Age minimal** : 7 ans
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
L’activité se déroulera dans le Bois de Sœuvres, situé entre Rennes et Vern-sur-Seiche… Une forêt de 170 hectares offrant une riche diversité botanique et faunistique.
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : **[reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)** en indiquant dans votre mail :
– Date de la sortie
– Intitulé de la sortie
– Nombre de personnes (et âge si enfant)
– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
– Comment vous avez entendu parler de cette sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T12:00:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Bois de Sœuvres Bois de Sœuvres Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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