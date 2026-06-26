Sortie à Dinard Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Sortie à Dinard Centre des Marais Vern-sur-Seiche jeudi 16 juillet 2026.
Sortie à Dinard Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 16 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine
De 2€ à 10€ selon Q.F – Tarif Sortir ! -50% – Sur inscription
Pique-nique au parc de port breton. Visite guidée de la ville. Baignade plage de l’écluse.
Prévoir une tenue de plage, crème solaire, casquette et bouteille d’eau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T18:30:00.000+02:00
1
accueil@centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
- « Formica » de Fabcaro Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche 4 juillet 2026
- Spectacle théâtrale « B.N, au commencement je en sais plus. » parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche 6 juillet 2026
- Parlons consentement Centre des Marais Vern-sur-Seiche 7 juillet 2026
- Fresque collective parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche 7 juillet 2026
- Vern les bains et aquarelle parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche 8 juillet 2026