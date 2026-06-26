Sortie à Dinard Centre des Marais Vern-sur-Seiche jeudi 16 juillet 2026.

Sortie à Dinard Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 16 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

De 2€ à 10€ selon Q.F – Tarif Sortir ! -50% – Sur inscription

Pique-nique au parc de port breton. Visite guidée de la ville. Baignade plage de l’écluse.

Prévoir une tenue de plage, crème solaire, casquette et bouteille d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T18:30:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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