Fresque collective parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche Mardi 7 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Thème « être parent aujourd’hui »

4 ateliers d’expression et de réflexion autour du thème “être parent aujourd’hui”. Animé par Charlotte Prével et l’équipe du centre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-07T18:30:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr

parc du Clos d’Orrière Parc du Clos d’Orrière 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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