Fresque collective parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche
Fresque collective parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche mardi 7 juillet 2026.
Fresque collective parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche Mardi 7 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Thème « être parent aujourd’hui »
4 ateliers d’expression et de réflexion autour du thème “être parent aujourd’hui”. Animé par Charlotte Prével et l’équipe du centre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-07T18:30:00.000+02:00
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accueil@centredesmarais.asso.fr
parc du Clos d’Orrière Parc du Clos d’Orrière 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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