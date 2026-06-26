Parlons consentement Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 7 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

2€ par enfant – 1€ carte Sortir ! – Sur inscription

Atelier famille

Atelier ludique destiné aux parents et enfants dès 7 ans pour aborder la notion de consentement de façon simple et adaptée. À travers des jeux et mises en situation, il favorise le dialogue dans un cadre bienveillant et sécurisé. Animé par une ludothécaire et une assistante sociale, il allie approche ludique et expertise sociale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-07T12:00:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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