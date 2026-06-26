Vern les bains et aquarelle parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche mercredi 8 juillet 2026.

Vern les bains et aquarelle parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Découverte de l’aquarelle

AU PROGRAMME

* 14h00-18h00 : Jeux géants avec la ludothèque

* 14h30-17h30 : découverte de l’aquarelle dès 3 ans et activité créative en famille

* 16h00-18h00 : coin lecture petite enfance avec le Volume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T18:00:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr

parc du Clos d’Orrière Parc du Clos d’Orrière 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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