« Formica » de Fabcaro Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche
« Formica » de Fabcaro Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche samedi 4 juillet 2026.
« Formica » de Fabcaro Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Samedi 4 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine
Prix libre
Par la compagnie Les Têtes à Clips
Plongez dans l’univers déjanté et satirique de Fabcaro avec Formica. Une pièce de théâtre hilarante et décalée. Imaginez un dimanche midi ordinaire dans un pavillon de banlieue, où une famille se réunit autour du traditionnel poulet dominical. Tout semble normal, mais très vite, l’absurdité de la situation prend le dessus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/centre-des-marais/evenements/fete-du-theatre-2026
Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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