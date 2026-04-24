« Formica » de Fabcaro Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Samedi 4 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Par la compagnie Les Têtes à Clips

Plongez dans l’univers déjanté et satirique de Fabcaro avec Formica. Une pièce de théâtre hilarante et décalée. Imaginez un dimanche midi ordinaire dans un pavillon de banlieue, où une famille se réunit autour du traditionnel poulet dominical. Tout semble normal, mais très vite, l’absurdité de la situation prend le dessus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T22:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/centre-des-marais/evenements/fete-du-theatre-2026

Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

