Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche jeudi 9 juillet 2026.
Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 9 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Tarif : 8€ par personne / 4€ carte Sortir – Uniquement sur inscription
Préparez une ratatouille et un cake marbré
Accompagné de Pauline, bénévole.
La ratatouille sera à rapporter chez vous alors prévoyez vos contenants. Le cake sera à partager sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T16:30:00.000+02:00
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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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