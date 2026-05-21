Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 9 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Tarif : 8€ par personne / 4€ carte Sortir – Uniquement sur inscription

Préparez une ratatouille et un cake marbré

Accompagné de Pauline, bénévole.

La ratatouille sera à rapporter chez vous alors prévoyez vos contenants. Le cake sera à partager sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T16:30:00.000+02:00

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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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