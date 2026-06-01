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Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Centre des Marais

Adresse : 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche

Ville : 35770 Vern-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit _ Sur inscription

Conte pour bébé Mercredi 17 juin, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Gratuit _ Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00

Pour les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 4 ans.
Rendez-vous dans la ludothèque de l’Espace Bel Air du Centre des Marais.

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Écoutez un conte, discutez et jouer avec votre bébé. atelier parent enfant

Centre des Marais

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