Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche mercredi 17 juin 2026.
Conte pour bébé Mercredi 17 juin, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine
Gratuit _ Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00
Pour les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 4 ans.
Rendez-vous dans la ludothèque de l’Espace Bel Air du Centre des Marais.
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://centredesmarais.asso.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]
Écoutez un conte, discutez et jouer avec votre bébé. atelier parent enfant
Centre des Marais
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