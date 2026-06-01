Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Conte pour bébé Mercredi 17 juin, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Gratuit _ Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00

Pour les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 4 ans.

Rendez-vous dans la ludothèque de l’Espace Bel Air du Centre des Marais.

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://centredesmarais.asso.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]

Écoutez un conte, discutez et jouer avec votre bébé. atelier parent enfant

Centre des Marais