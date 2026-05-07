Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 17 juin 2026.
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 17 juin, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit _ Sur inscription
Écoutez un conte, discutez et jouer avec votre bébé.
Pour les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 4 ans.
Rendez-vous dans la ludothèque de l’Espace Bel Air du Centre des Marais.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T11:30:00.000+02:00
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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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