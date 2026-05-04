Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche samedi 13 juin 2026.
Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine
6€ par personne – 3€Carte Sortir ! – Sur inscription
Cuisinez un repas sain et économique !
On cuisine et partage un repas sain et économique, avec Malika. Elle vous partagera ses conseils pour apprendre à préparer des plats simples et s’initier au batchcooking. Menu : Moqueca de crevettes et Charlotte aux fraises.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
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