Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

6€ par personne – 3€Carte Sortir ! – Sur inscription

Cuisinez un repas sain et économique !

On cuisine et partage un repas sain et économique, avec Malika. Elle vous partagera ses conseils pour apprendre à préparer des plats simples et s’initier au batchcooking. Menu : Moqueca de crevettes et Charlotte aux fraises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



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