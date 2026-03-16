ASSOCIATION MELTEM / Arts plastiques Le Volume Vern-sur-Seiche 16 – 24 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Installation

L’Association vernoise Meltem présente son exposition annuelle des ateliers d’arts plastiques (enfants, adolescents et adultes) au Volume.

Vernissage ouvert à tous le vendredi 25 juin à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T18:00:00.000+02:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36 http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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