ROBINSON CRUSOÉ / Opéra de Rennes Le Volume Vern-sur-Seiche Jeudi 18 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

Auditorium / Gratuit / Réservation conseillée / Tout public à partir de 10 ans / Durée : 2h30 (entracte comprise)

Opéra sur écran(s)

En partenariat avec l’Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra.

La célébrissime histoire de Robinson Crusoé de Daniel Defoe, l’irrésistible talent de Jacques Offenbach et une distribution particulièrement prometteuse… L’Opéra de Rennes vous invite à un rendez-vous d’exception pour clore la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T22:30:00.000+02:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36 http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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