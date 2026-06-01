Découverte de l’atelier alphachant Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 24 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sans inscription

Découvrir les mots de langues française en chantant.

Les participants se produiront et un goûter vous sera offert par les bénévoles du café patio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T16:00:00.000+02:00

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http://centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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