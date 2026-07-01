Sur les traces de la petite faune sauvage à Vern-sur-Seiche, Bois de Sœuvres, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Sur les traces de la petite faune sauvage à Vern-sur-Seiche Mercredi 15 juillet, 10h00 Bois de Sœuvres Ille-et-Vilaine

Sortie gratuite sur inscription à reservation.bretagne@lpo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Lieu : Vern-sur-Seiche

Horaire : 10h à 12h

Réservation : Oui

Nombre de places : 15

Age minimal : 7 ans

Prix : Gratuit

Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

L’activité se déroulera dans le Bois de Sœuvres, situé entre Rennes et Vern-sur-Seiche… Une forêt de 170 hectares offrant une riche diversité botanique et faunistique.

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :

– Date de la sortie

– Intitulé de la sortie

– Nombre de personnes (et âge si enfant)

– Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

– Comment vous avez entendu parler de cette sortie

Bois de Sœuvres Bois de Sœuvres Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]

Une balade en sous-bois, durant laquelle nous apprendrons à reconnaître quelques indices de présence laissés par les animaux. sortie nature