Spectacle théâtrale « B.N, au commencement je en sais plus. », parc du Clos d’Orrière, Vern-sur-Seiche
lundi 6 juillet 2026 · parc du Clos d'Orrière · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Spectacle théâtrale « B.N, au commencement je en sais plus. » Lundi 6 juillet, 15h30 parc du Clos d’Orrière Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00
C’est l’histoire de Blanche-Neige. Enfin ICI, on l’appelle BN. Faut-il rappeler ses péripéties ? La belle-mère, le miroir magique, le chasseur, les sept nains, le prince… Pourra-t-elle se marier, vivre heureuse et avoir beaucoup d’enfants ? Encore faudrait-il qu’elle le veuille. Et rien n’est pareil ICI. ICI, le miroir fait des caprices, le chasseur témoigne à la télévision, BN part à l’aventure et les nains n’ont pas l’air aussi sympa que prévu. ICI, on ne sait pas comment ça va finir.3 Et ICI, au commencement, on ne sait plus non plus… C’est l’histoire des trébuchements des histoires et des registres. Dans un univers où le traditionnel rencontre la pop culture, on peut s’attendre à tout.
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Conte de Blanche Neige revisité par la Cie Sale Défaite.
Compagnie Sale Défaite
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