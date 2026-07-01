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Spectacle théâtrale « B.N, au commencement je en sais plus. », parc du Clos d’Orrière, Vern-sur-Seiche

lundi 6 juillet 2026 · parc du Clos d'Orrière · Vern-sur-Seiche

Spectacle théâtrale « B.N, au commencement je en sais plus. », parc du Clos d’Orrière, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Lieu
parc du Clos d'Orrière
Adresse
Parc du Clos d'Orrière 35770 vern-sur-seiche
Ville
35770 Vern-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit - Sans inscription

Spectacle théâtrale « B.N, au commencement je en sais plus. » Lundi 6 juillet, 15h30 parc du Clos d’Orrière Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00

C’est l’histoire de Blanche-Neige. Enfin ICI, on l’appelle BN. Faut-il rappeler ses péripéties ? La belle-mère, le miroir magique, le chasseur, les sept nains, le prince… Pourra-t-elle se marier, vivre heureuse et avoir beaucoup d’enfants ? Encore faudrait-il qu’elle le veuille. Et rien n’est pareil ICI. ICI, le miroir fait des caprices, le chasseur témoigne à la télévision, BN part à l’aventure et les nains n’ont pas l’air aussi sympa que prévu. ICI, on ne sait pas comment ça va finir.3 Et ICI, au commencement, on ne sait plus non plus… C’est l’histoire des trébuchements des histoires et des registres. Dans un univers où le traditionnel rencontre la pop culture, on peut s’attendre à tout.

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Conte de Blanche Neige revisité par la Cie Sale Défaite.

Compagnie Sale Défaite

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