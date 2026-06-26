Vern les bains et kayak parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche mercredi 15 juillet 2026.

Vern les bains et kayak parc du Clos d’Orrière Vern-sur-Seiche Mercredi 15 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Découverte du kayak

AU PROGRAMME

* 14h00-18h00 : Jeux géants avec la ludothèque

* 14h30-18h00 : kayak en famille dès 4 ans

* 16h00-18h00 : coin lecture petite enfance avec le Volume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T18:00:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr

parc du Clos d’Orrière Parc du Clos d’Orrière 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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