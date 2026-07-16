Sur les traces de l’ancienne halle aux blés, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Sur les traces de l’ancienne halle aux blés Dimanche 18 octobre, 11h00 Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Sur les traces de l’ancienne halle aux blés

Le projet de rénovation initié en 2014 a souhaité redonner à la Bibliothèque Humaniste son envergure originelle. Conçue en 1843, l’ancienne halle aux blés impressionne par ses volumes majestueux et sa structure imposante, qui dépassent sa simple fonction utilitaire de l’époque.

Aujourd’hui, cet écrin de pierre accueille une tout autre richesse : celle des livres, des lettres et de la pensée. En compagnie d’une médiatrice, cherchez les témoignages de l’époque où les chariots tirés par des chevaux passaient facilement les portes de l’édifice et percevez la volonté de l’architecte Rudy Riciotti d’un retour aux sources.

Bibliothèque Humaniste 1 Place Dr Maurice Kubler Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 88 »}, {« type »: « phone », « value »: « 58 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 »}, {« type »: « phone », « value »: « 20 »}]

Sur les traces de l’ancienne halle aux blés

© Vincent Schneider