Sur les traces de notre patrimoine Orlhaguet église Saint-Étienne Argences en Aubrac

Informations pratiques

Argences en Aubrac

Sur les traces de notre patrimoine Orlhaguet

église Saint-Étienne Orlhaguet Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-15

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-11

Le service des sports de l’Espace de Vie Sociale vous invite Sur les traces de notre patrimoine , à lier le plaisir de la marche en plein air, à la découverte de l’histoire locale.

Encadrés par Audrey, l’animatrice sportive de la commune, les participants s’élanceront sur un promenade de 7 kilomètres. Lʼoccasion d’aller à la rencontre d’une dizaine de croix qui jalonnent notre territoire, pour en apprendre plus sur leurs secrets et leurs histoires. Le point d’orgue de la randonnée ? Un passage par le somptueux Panorama du Bout du Monde, qui offrira à tous les marcheurs une vue imprenable sur nos paysages préservés.

L’activité se fait uniquement sur inscription au 07 88 23 17 95. .

église Saint-Étienne Orlhaguet Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 88 23 17 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sports Department of the Espace de Vie Sociale invites you to %AB In the Footsteps of Our Heritage %BB, %E0 combining the pleasure of walking outdoors with %E0 the discovery of local history.

L’événement Sur les traces de notre patrimoine Orlhaguet Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)