Sur les traces de notre patrimoine Orlhaguet église Saint-Étienne Argences en Aubrac
mercredi 15 juillet 2026 · église Saint-Étienne · Argences en Aubrac
Informations pratiques
Argences en Aubrac
Sur les traces de notre patrimoine Orlhaguet
église Saint-Étienne Orlhaguet Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-15
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-11
Le service des sports de l’Espace de Vie Sociale vous invite Sur les traces de notre patrimoine , à lier le plaisir de la marche en plein air, à la découverte de l’histoire locale.
Encadrés par Audrey, l’animatrice sportive de la commune, les participants s’élanceront sur un promenade de 7 kilomètres. Lʼoccasion d’aller à la rencontre d’une dizaine de croix qui jalonnent notre territoire, pour en apprendre plus sur leurs secrets et leurs histoires. Le point d’orgue de la randonnée ? Un passage par le somptueux Panorama du Bout du Monde, qui offrira à tous les marcheurs une vue imprenable sur nos paysages préservés.
L’activité se fait uniquement sur inscription au 07 88 23 17 95. .
église Saint-Étienne Orlhaguet Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 88 23 17 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sports Department of the Espace de Vie Sociale invites you to %AB In the Footsteps of Our Heritage %BB, %E0 combining the pleasure of walking outdoors with %E0 the discovery of local history.
L’événement Sur les traces de notre patrimoine Orlhaguet Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Argences en Aubrac (Aveyron)
- Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac 16 juillet 2026
- Cabrettes et Cabrettaïres fête ses 70 ans ! chemin des boules Lacalm Argences en Aubrac 18 juillet 2026
- La nuit des Burons Cabrettes et Cabrettaïres Argences en Aubrac 18 juillet 2026
- Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac 23 juillet 2026
- Les Anim’Argences Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac 30 juillet 2026