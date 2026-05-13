Sur les traces des légendes basques, Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne

Sur les traces des légendes basques Samedi 23 mai, 14h30 Musée basque et de l’histoire de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Ecoute libre dans la salle n°3 du musée, rez-de-chaussée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Un podcast créé par une classe de cinquième.

Comment les légendes basques racontent-elles le lien entre l’homme et la nature ? C’est la question qu’a explorée une classe de 5e du Collège du Pays d’Orthe (Peyrehorade). Après avoir étudié en classe des récits traditionnels et écouté des podcasts, les élèves ont enquêté sur le terrain : micro-trottoir dans les ruelles médiévales de Bayonne, immersion au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne pour décrypter les symboles et les croyances, et création d’un épisode de podcast original. Ce projet a permis de développer des compétences en recherche documentaire, en expression orale, et en collaboration, tout en ancrant les apprentissages dans le patrimoine culturel local. Une aventure créative et pédagogique à écouter sans modération !

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559590898 https://www.musee-basque.com https://www.instagram.com/musee.basque/ Musée de société présentant la civilisation basque traditionnelle, ainsi que l’histoire de Bayonne Gare SNCF à 10 min à pied. Arrêts autobus Txik Txak à 5 min. Parking vélo au pied du bâtiment. Parking voiture : Sainte-Claire ou Boufflers.

Un podcast créé par une classe de cinquième.

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