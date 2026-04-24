Sur les traces du rempart romain de Tolosa, Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Sur les traces du rempart romain de Tolosa Samedi 13 juin, 10h15 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visite gratuites. Réservation en ligne obligatoire à partir du 28 mai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:15:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:15:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où vous découvrez le tracé du rempart qui entourait Tolosa, la Toulouse romaine. Grâce à la maquette conçue par les médiateurs culturels du musée, vous serez incollables sur sa méthode de construction.

La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade dans l’hyper centre de Toulouse, sur site, à la recherche des vestiges du rempart romain.

Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux habituellement fermés au public.

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Pour les moins de 18 ans, la présence d’au moins un adulte accompagnateur, muni d’un billet, est obligatoire.

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Photo : Lydia Mouysset/Musée Saint-Raymond (Licence ouverte-Etalab).

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/content »}] Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Cette visite débute au musée et vous emmènera ensuite découvrir des lieux habituellement fermés au public archéologie patrimoine

Lydia Mouysset/Musée Saint-Raymond (Licence ouverte-Etalab).