Sur un thème de Paganini – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Sur un thème de Paganini – Concert symphonique – Saison ONPL 20 et 21 novembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:30:00+01:00

Concert symphonique

Confiée aux doigts incandescents du pianiste Jaehong Park, la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov, page mélancolique ponctuée des accents sinistres de la mélodie du Dies Irae, est un sommet du romantisme. Les mêmes motifs mortifères pavent la Symphonie n° 5 de Tchaïkovski. Omniprésent, le thème du Destin revient au cours de chaque mouvement de l’oeuvre à la manière d’une idée fixe. Marqué par son mariage désastreux et ses idées suicidaires, le compositeur signe l’une de ses partitions les plus autobiographiques. La cheffe Anna Rakitina dirigera ces deux chefs-d’oeuvre débordant d’humanité et de passion.

Déroulé :

Sergueï Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini – 22 min.

Jaehong Park, piano

– entracte –

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie n° 5 – 45 min.

Orchestre National des Pays de la Loire

Anna Rakitina, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :

vendredi 20 novembre 2026 à 20h

samedi 21 novembre 2026 à 18h

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Jaehong Park