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Sur un thème de Paganini | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

vendredi 20 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Sur un thème de Paganini | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Places à l'unité (de 10 € à 48 €). Réservation en ligne sur le site web de l'ONPL. Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Sur un thème de Paganini | Saison ONPL 20 et 21 novembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Sur un thème de Paganini : dirigé par Anna Rakitina
Tchaïkovski livre avec la 5e symphonie une de ses œuvres les plus forte et les plus personnelle.

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Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL

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