Sur un thème de Paganini | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Sur un thème de Paganini | Saison ONPL 20 et 21 novembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Sur un thème de Paganini : dirigé par Anna Rakitina

Tchaïkovski livre avec la 5e symphonie une de ses œuvres les plus forte et les plus personnelle.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/sur-un-theme-de-paganini/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL