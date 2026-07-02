Sur un thème de Paganini | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Sur un thème de Paganini | Saison ONPL 20 et 21 novembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Places à l’unité (de 10 € à 48 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:30:00+01:00
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Sur un thème de Paganini : dirigé par Anna Rakitina
Tchaïkovski livre avec la 5e symphonie une de ses œuvres les plus forte et les plus personnelle.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/sur-un-theme-de-paganini/ »}]
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL
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