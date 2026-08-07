SURCLASSÉES ESPACE JOB Toulouse
jeudi 3 décembre 2026 · ESPACE JOB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SURCLASSÉES
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
À travers l’histoire de 3 jeunes filles se pose la question de la cohabitation de différents milieux et des déterminismes sociaux.
Elles se rencontrent au sein d’un collège du centre-ville qui accueille des élèves du dispositif Mixité . Certaines prennent une navette chaque matin pour traverser la ville, d’autres n’ont qu’à traverser la rue . Nous les suivons jusqu’à l’âge adulte dans leurs choix et non choix, traquant les répercussions de décisions politiques sur leur vie intime. Un spectacle entre conflit de loyauté, curiosité et sentiment de honte, mépris de classe, découverte et déracinement. 3 .
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Through the story of three young girls, the film explores the coexistence of different social backgrounds and social determinism.
L’événement SURCLASSÉES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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