Swim Run Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Swim Run Côte de Beauté
Parking de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Swim Run Côte de Beauté Royan se déroule dans un cadre exceptionnel, participez à cette aventure et surpassez-vous !
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Parking de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tsetriathlon@gmail.com
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English :
The Côte de Beauté Royan Swim Run takes place in an exceptional setting—join this adventure and push yourself to new heights!
L’événement Swim Run Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique
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