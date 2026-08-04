Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Swim Run Côte de Beauté

Parking de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Swim Run Côte de Beauté Royan se déroule dans un cadre exceptionnel, participez à cette aventure et surpassez-vous !

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Parking de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tsetriathlon@gmail.com

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English :

The Côte de Beauté Royan Swim Run takes place in an exceptional setting—join this adventure and push yourself to new heights!

L’événement Swim Run Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique