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AGENDA · Guérande

Swimcross Aquaguérande Guérande

jeudi 27 août 2026 · Aquaguérande · Guérande

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Aquaguérande
Adresse
6 avenue Gustave Flaubert
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Swimcross

Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Le Swimcross revient pour une nouvelle édition pleine d’énergie, de dépassement de soi et de bonne humeur !   .

Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 54 08 80  contact@aquaguerande.fr

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English :

L’événement Swimcross Guérande a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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