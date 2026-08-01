Swimcross Aquaguérande Guérande

Informations pratiques

Guérande

Swimcross

Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le Swimcross revient pour une nouvelle édition pleine d’énergie, de dépassement de soi et de bonne humeur ! .

Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 54 08 80 contact@aquaguerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Swimcross Guérande a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44