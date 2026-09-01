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AGENDA · Agde

SWIMRUN DE L’ARCHIPEL avenue du Passeur Challiès Agde

samedi 12 septembre 2026 · avenue du Passeur Challiès · Agde

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
avenue du Passeur Challiès
Adresse
LE CAP D'AGDE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

SWIMRUN DE L’ARCHIPEL

avenue du Passeur Challiès LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Une épreuve combinant course à pied et natation en pleine mer (en duo ou solo enfant).
L’évènement fera office de finale du circuit régional Occitanie, avec au programme la traversée jusqu’au Fort de Brescou.

Ouvert à tous les niveaux, de l’initiation enfant à la performance en duo, la compétition met en valeur les paysages naturels du littoral héraultais, entre décor urbain sur terre et fonds marins préservés dans l’eau.

Six formats de course

Format L (duo) 30 km dont 7,6 km de natation — finale circuit régional Occitanie
Format M (duo) 19 km dont 4,1 km de natation — championnat départemental
Format S (duo) 11,8 km dont 2,7 km de natation — label circuit jeunes Occitanie
Format XS (duo) 4,6 km dont 1,2 km de natation — label circuit jeunes Occitanie Solo Enfant 10-13 ans 2 km dont 200 m de natation — label circuit jeunes Occitanie Solo Enfant 6-9 ans 1 km dont 100 m de natation — label circuit jeunes Occitanie Horaires de la journée 7h30
Départ format L 9h00
Départ formats S et M 10h00
Départ format XS 11h30
Départ courses enfants 12h15

Podiums 13h00 Fin de la manifestation
Contact et informations Site internet de l’organisateur
extrem-challenge-events.com/index.php/swimrun-archipel Instagram @swimrun_archipel_agde Inscriptions et calendrier officiel FFTRI fftri.t2area.com/calendrier/swimrun-de-l-archipel.html
Contact partenariats xaviertireux@gmail.com 06 14 36 00 55

#TEMPSFORT
#SPORT
#AUTOMNE   .

avenue du Passeur Challiès LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie  

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English :

An event combining running and open-water swimming (in pairs or as a solo event for children).

L’événement SWIMRUN DE L’ARCHIPEL Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34

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