SWIMRUN DE L’ARCHIPEL avenue du Passeur Challiès Agde
samedi 12 septembre 2026 · avenue du Passeur Challiès · Agde
Informations pratiques
Agde
SWIMRUN DE L’ARCHIPEL
avenue du Passeur Challiès LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une épreuve combinant course à pied et natation en pleine mer (en duo ou solo enfant).
L’évènement fera office de finale du circuit régional Occitanie, avec au programme la traversée jusqu’au Fort de Brescou.
Ouvert à tous les niveaux, de l’initiation enfant à la performance en duo, la compétition met en valeur les paysages naturels du littoral héraultais, entre décor urbain sur terre et fonds marins préservés dans l’eau.
Six formats de course
Format L (duo) 30 km dont 7,6 km de natation — finale circuit régional Occitanie
Format M (duo) 19 km dont 4,1 km de natation — championnat départemental
Format S (duo) 11,8 km dont 2,7 km de natation — label circuit jeunes Occitanie
Format XS (duo) 4,6 km dont 1,2 km de natation — label circuit jeunes Occitanie Solo Enfant 10-13 ans 2 km dont 200 m de natation — label circuit jeunes Occitanie Solo Enfant 6-9 ans 1 km dont 100 m de natation — label circuit jeunes Occitanie Horaires de la journée 7h30
Départ format L 9h00
Départ formats S et M 10h00
Départ format XS 11h30
Départ courses enfants 12h15
Podiums 13h00 Fin de la manifestation
Contact et informations Site internet de l’organisateur
extrem-challenge-events.com/index.php/swimrun-archipel Instagram @swimrun_archipel_agde Inscriptions et calendrier officiel FFTRI fftri.t2area.com/calendrier/swimrun-de-l-archipel.html
Contact partenariats xaviertireux@gmail.com 06 14 36 00 55
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#AUTOMNE .
avenue du Passeur Challiès LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
An event combining running and open-water swimming (in pairs or as a solo event for children).
L’événement SWIMRUN DE L’ARCHIPEL Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
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