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AGENDA · Ribeauvillé

Swing Cockt’Elles Et la lumière fut Ribeauvillé

samedi 3 octobre 2026 · Ribeauvillé

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
4 rue du parc
Ville
68150 Ribeauvillé
Département
Haut-Rhin
Tarif

Ribeauvillé

Swing Cockt’Elles Et la lumière fut

4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Les Swing Cockt’Elles vous emmènent dans un voyage musical pétillant, du classique à la pop, entre jazz et chanson française ! Un spectacle plein d’humour et d’énergie.
Laissez-vous entraîner dans un voyage musical à travers les époques avec le trio vocal féminin Swing Cockt’Elles accompagné au piano.

Du patrimoine classique à la pop moderne, en passant par le jazz et la chanson française, les trois artistes proposent un spectacle pétillant, plein d’humour et d’énergie.

Un rendez-vous particulièrement symbolique pour Ribeauvillé Anne Herrscher, l’une des trois artistes, est native de la ville et retrouvera ainsi la scène de sa ville natale.   .

4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00  mairie@ribeauville.fr

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English :

The Swing Cockt?Elles take you on a sparkling musical journey, from classical to pop, blending jazz and French chanson! A show full of humor and energy.

L’événement Swing Cockt’Elles Et la lumière fut Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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