Swing Cockt’Elles Et la lumière fut Ribeauvillé
samedi 3 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Swing Cockt’Elles Et la lumière fut
4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Les Swing Cockt’Elles vous emmènent dans un voyage musical pétillant, du classique à la pop, entre jazz et chanson française ! Un spectacle plein d’humour et d’énergie.
Laissez-vous entraîner dans un voyage musical à travers les époques avec le trio vocal féminin Swing Cockt’Elles accompagné au piano.
Du patrimoine classique à la pop moderne, en passant par le jazz et la chanson française, les trois artistes proposent un spectacle pétillant, plein d’humour et d’énergie.
Un rendez-vous particulièrement symbolique pour Ribeauvillé Anne Herrscher, l’une des trois artistes, est native de la ville et retrouvera ainsi la scène de sa ville natale. .
4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr
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English :
The Swing Cockt?Elles take you on a sparkling musical journey, from classical to pop, blending jazz and French chanson! A show full of humor and energy.
L’événement Swing Cockt’Elles Et la lumière fut Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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