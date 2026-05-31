Swing / Lindy Hop COURS pour tous niveaux a Grottes/Servette – 10frs, Autre lieu, Genève
Swing / Lindy Hop COURS pour tous niveaux a Grottes/Servette – 10frs, Autre lieu, Genève dimanche 31 mai 2026.
Swing / Lindy Hop COURS pour tous niveaux a Grottes/Servette – 10frs Dimanche 31 mai, 11h00 Autre lieu
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Swing / Lindy Hop COURS pour tous niveaux a Grottes/Servette – 10frs organise par la asso Genève Danse
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Swing / Lindy Hop COURS pour tous niveaux a Grottes/Servette – 10frs
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