Swingin’Bayonne Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Swingin’Bayonne Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 17 décembre 2026.
Bayonne
Swingin’Bayonne
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17 21:45:00
Date(s) :
2026-12-17
Concert swing Le Swingin’ Bayonne, né en 2015, se compose de trois amis de longue date Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie.
Influencé par les grands trios, particulièrement ceux de Gene Harris, Monty Alexander et Benny Green, le Swingin’ Bayonne se produit régulièrement en France (A Paris Chez Papa et au Caveau de la Huchette) mais aussi dans de nombreux festivals. La seule ambition de chacun des membres du Swingin’ Bayonne est de communiquer le plaisir de jouer la musique qu’il aime, fidèle à la tradition du jazz qui swingue, celui qui invite à la danse. Avec Arnaud Labastie (piano) Patrick Quillart (contrebasse) et Jean Duverdier (batterie) .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Swingin’Bayonne
L’événement Swingin’Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne
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