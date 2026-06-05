Swingin’Bayonne Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Swingin’Bayonne

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17 21:45:00

Date(s) :

2026-12-17

Concert swing Le Swingin’ Bayonne, né en 2015, se compose de trois amis de longue date Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie.

Influencé par les grands trios, particulièrement ceux de Gene Harris, Monty Alexander et Benny Green, le Swingin’ Bayonne se produit régulièrement en France (A Paris Chez Papa et au Caveau de la Huchette) mais aussi dans de nombreux festivals. La seule ambition de chacun des membres du Swingin’ Bayonne est de communiquer le plaisir de jouer la musique qu’il aime, fidèle à la tradition du jazz qui swingue, celui qui invite à la danse. Avec Arnaud Labastie (piano) Patrick Quillart (contrebasse) et Jean Duverdier (batterie) .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Swingin’Bayonne

L’événement Swingin’Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne