Swiss Music Tour, Autre lieu, Genève

Swiss Music Tour Mardi 2 juin, 19h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Plongez au cœur d’une soirée musicale unique sous le signe du partage et de l’harmonie culturelle ! L’Église de la Sainte-Trinité (Holy Trinity Church) de Genève aura le privilège d’accueillir le concert « Voices Together & Friendship Everlasting » dans le cadre de la tournée Swiss Music Tour.

Ce concert d’exception réunira sur scène des ensembles prestigieux pour une célébration chorale inoubliable :

Le Chœur de l’ONU Genève (UN Choir Geneva), dirigé par la cheffe d’orchestre Kirsty Griffiths.

Le Chœur Chinois de Genève (Geneva Chinese Choir) ainsi que le chœur Shanghai « Swiss Music Tour », tous deux dirigés par la cheffe d’orchestre Hélène Xiao.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.holytrinitygeneva.org/events/swiss-music-tour-un-geneva-choir-geneva-chinese-choir »}]

Chœur de l’ONU à Genève et Chœur chinois de Genève

DR