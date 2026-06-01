Swiss Music Tour, Autre lieu, Genève
Swiss Music Tour, Autre lieu, Genève mardi 2 juin 2026.
Swiss Music Tour Mardi 2 juin, 19h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00
Plongez au cœur d’une soirée musicale unique sous le signe du partage et de l’harmonie culturelle ! L’Église de la Sainte-Trinité (Holy Trinity Church) de Genève aura le privilège d’accueillir le concert « Voices Together & Friendship Everlasting » dans le cadre de la tournée Swiss Music Tour.
Ce concert d’exception réunira sur scène des ensembles prestigieux pour une célébration chorale inoubliable :
Le Chœur de l’ONU Genève (UN Choir Geneva), dirigé par la cheffe d’orchestre Kirsty Griffiths.
Le Chœur Chinois de Genève (Geneva Chinese Choir) ainsi que le chœur Shanghai « Swiss Music Tour », tous deux dirigés par la cheffe d’orchestre Hélène Xiao.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.holytrinitygeneva.org/events/swiss-music-tour-un-geneva-choir-geneva-chinese-choir »}]
Chœur de l’ONU à Genève et Chœur chinois de Genève
DR
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