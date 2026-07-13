Informations pratiques

Châtel

Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil

Plaine Dranse & Super Châtel Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 07:45:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-18

La Région Dents du Midi Portes du Soleil accueillera la semaine du SOW 2026, événement majeur de course d’orientation !

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Plaine Dranse & Super Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +41 24 477 23 61 morgins@rddm.ch

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English : Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil

The Dents du Midi Portes du Soleil region will host SOW 2026, a major orienteering event!

L’événement Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil Châtel a été mis à jour le 2026-07-08 par Châtel Tourisme