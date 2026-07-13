Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil Châtel
lundi 13 juillet 2026 · Châtel
Informations pratiques
Châtel
Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil
Plaine Dranse & Super Châtel Châtel Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 07:45:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-18
La Région Dents du Midi Portes du Soleil accueillera la semaine du SOW 2026, événement majeur de course d’orientation !
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Plaine Dranse & Super Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +41 24 477 23 61 morgins@rddm.ch
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English : Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil
The Dents du Midi Portes du Soleil region will host SOW 2026, a major orienteering event!
L’événement Swiss Orienteering Week (SOW) 2026 Portes du Soleil Châtel a été mis à jour le 2026-07-08 par Châtel Tourisme
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