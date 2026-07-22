Switch & Play ! Jeux vidéo sur Nintendo Switch Chéray Saint-Georges-d’Oléron
mardi 20 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Switch & Play ! Jeux vidéo sur Nintendo Switch
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Défis, coopération et fous rires vous attendent autour de la Nintendo Switch ! Une animation conviviale, animée par Lucas, pour jouer ensemble, découvrir de nouveaux jeux et partager un bon moment, que l’on soit débutant ou joueur confirmé.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Challenges, teamwork, and lots of laughs await you with the Nintendo Switch! A fun, friendly event hosted by Lucas, where you can play together, discover new games, and have a great time—whether you’re a beginner or an experienced gamer.
L’événement Switch & Play ! Jeux vidéo sur Nintendo Switch Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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