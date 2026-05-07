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Switch Sport : séance pour les adultes Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Switch Sport : séance pour les adultes Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Switch Sport : séance pour les adultes Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes mardi 2 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Champs-Manceaux

Adresse : Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Switch Sport : séance pour les adultes Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mardi 2 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine

Jeux vidéos et bien-être

Découverte des jeux «Nintendo Switch Sport» et test des différentes activités sportives pour booster son bien-être !
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, les bibliothécaires vous initient et vous guident.
Public adulte.
Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


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