Switch Sport : séance pour les adultes Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mardi 2 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine

Jeux vidéos et bien-être

Découverte des jeux «Nintendo Switch Sport» et test des différentes activités sportives pour booster son bien-être !

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, les bibliothécaires vous initient et vous guident.

Public adulte.

Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T16:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

