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Sylvain Prudhomme présente « De l’autre côté du lac », Librairie de Paris, Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Librairie de Paris · Paris

Sylvain Prudhomme présente « De l’autre côté du lac », Librairie de Paris, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Librairie de Paris
Adresse
7,9,11 place de Clichy,PARIS
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Sylvain Prudhomme présente « De l’autre côté du lac » Mercredi 30 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Un roman tout en tension sur le désir d’intensité, l’appel du sauvage, le rêve d’une vie vraie.

Aux abords d’un lac de haute montagne, à la lisière d’une réserve interdite aux humains, un groupe de chercheurs trouve un corps. L’une d’entre eux, photographe, décide de rester là-haut, seule. Quelques mois plus tard, c’est elle qui, à son tour, disparaît…

Sylvain Prudhomme est l’auteur de quatorze récits et reportages salués par la critique. Coyote, récit de son voyage le long de la frontière mexicaine et américaine a reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2025.

Venez découvrir « De l’autre côté du lac » publié aux Éditions de Minuit.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Mathieu Zazzo

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,PARIS Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-sylvain-prudhomme-presente-de-lautre-cote-du-lac-1998637594848 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirSylvainPrudhomme »}]
Un roman tout en tension sur le désir d’intensité, l’appel du sauvage, le rêve d’une vie vraie. Aux abords d’un lac de haute montagne, à la lisière d’une réserve interdite aux hum … Rencontre-Dédicace

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