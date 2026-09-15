Sylvain Prudhomme présente « De l’autre côté du lac », Librairie de Paris, Paris

Informations pratiques

Sylvain Prudhomme présente « De l’autre côté du lac » Mercredi 30 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Un roman tout en tension sur le désir d’intensité, l’appel du sauvage, le rêve d’une vie vraie.

Aux abords d’un lac de haute montagne, à la lisière d’une réserve interdite aux humains, un groupe de chercheurs trouve un corps. L’une d’entre eux, photographe, décide de rester là-haut, seule. Quelques mois plus tard, c’est elle qui, à son tour, disparaît…

Sylvain Prudhomme est l’auteur de quatorze récits et reportages salués par la critique. Coyote, récit de son voyage le long de la frontière mexicaine et américaine a reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2025.

Venez découvrir « De l’autre côté du lac » publié aux Éditions de Minuit.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Mathieu Zazzo

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,PARIS Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-sylvain-prudhomme-presente-de-lautre-cote-du-lac-1998637594848 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirSylvainPrudhomme »}]

Un roman tout en tension sur le désir d’intensité, l’appel du sauvage, le rêve d’une vie vraie. Aux abords d’un lac de haute montagne, à la lisière d’une réserve interdite aux hum … Rencontre-Dédicace