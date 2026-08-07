SYLVE, L’ENFANT DE LA FORÊT THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SYLVE, L’ENFANT DE LA FORÊT

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 16:30:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Sylve est une petite fille des bois. Son meilleur ami est le grand hêtre tortillard. Dans l’ombre de l’arbre tordu, vit une multitude de plantes et d’animaux l’écureuil qui se cache sous les feuilles, les renardeaux joueurs et les oiseaux enchanteurs.

Cet arbre-monde est sa maison, les animaux sont sa famille. Un jour, l’enfant entend des voix, des rires, là, de l’autre côté, au delà de la forêt. Cet autre monde l’interpelle, l’attire et l’inquiète à la fois.

Cet autre monde, c’est vous, qui venez écouter son histoire. Sylve vous partagera sa connaissance du vivant. Grâce à vous, elle rencontrera pour la première fois d’autres enfants. 7 .

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sylve is a little girl who lives in the woods. Her best friend is the tall, gnarled beech tree. In the shade of the twisted tree lives a multitude of plants and animals: the squirrel hiding under the leaves, the playful fox cubs, and the enchanting birds.

L’événement SYLVE, L’ENFANT DE LA FORÊT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE