SYMPHONIE AFRICAINE HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SYMPHONIE AFRICAINE

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23 21:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Embarquez pour un voyage musical captivant avec la légendaire Angélique Kidjo, alors qu’elle dévoile son dernier projet Symphonie Africaine .

La chanteuse lauréate de cinq Grammy Awards collabore avec le célèbre arrangeur Derrick Hodge (Robert Glasper, Common, Jill Scott) pour présenter un spectacle symphonique unique qui rend hommage à la richesse du patrimoine musical africain. Cette collection de chansons intemporelles associe ses propres morceaux les plus marquants aux sons emblématiques de légendes telles que Miriam Makeba, Fela Kuti et Youssou N’Dour jusqu’aux éclats contemporains d’artistes comme Rema et Burna Boy, qui marquent encore de leur empreinte la génération actuelle de musiciens africains. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Embark on a captivating musical journey with the legendary Angélique Kidjo as she unveils her latest project, “Symphonie Africaine.”

L’événement SYMPHONIE AFRICAINE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE