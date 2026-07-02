Symphonie de feu – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
jeudi 14 janvier 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Symphonie de feu – Concert symphonique – Saison ONPL 14 – 16 janvier 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-14T20:00:00+01:00 – 2027-01-14T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-16T18:00:00+01:00 – 2027-01-16T19:30:00+01:00
Concert symphonique
Après les visions démoniaques du terrifiant sabbat de sorcières d’ « Une nuit sur le mont Chauve » de Moussorgski, le chef Samy Rachid, pour la première fois à la tête de l’Orchestre National des Pays de la Loire, prolongera l’enchantement avec une symphonie de feu. Les mélodies folkloriques, les sonneries de cloches et les couleurs automnales imprègnent la Deuxième Symphonie de Rachmaninov. Toute l’âme du compositeur russe semble se nicher dans cette partition traversée tour à tour d’humeurs noires et de lumière.
Déroulé :
Modeste Moussorgski : Une nuit sur le mont Chauve – 12 min.
Version de Nikolaï Rimski-Korsakov
Sergueï Rachmaninov : Symphonie n° 2 – 60 min.
Orchestre National des Pays de la Loire
Samy Rachid, direction
Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2027 à 20h
samedi 16 janvier 2027 à 18h
+ Avant-scène : Présentation du programme par Samy Rachid, 30 minutes avant le début du concert.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Samy Rachid © Theresa Pewal
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