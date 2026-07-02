Symphonie espagnole, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Symphonie espagnole Jeudi 14 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T20:00:00+01:00 – 2027-01-14T21:50:00+01:00

Fin : 2027-01-14T20:00:00+01:00 – 2027-01-14T21:50:00+01:00

Orchestre

À la fin du romantisme, l’Espagne est le pays qui exerce la plus grande fascination sur les compositeurs français. Debussy, Lalo, Ravel : tous ont puisé dans les rythmes, la poésie et les paysages trans-pyrenéens pour enrichir leur langage et offrir au public une évasion sur les terres espagnoles tant recherchée. La Symphonie espagnole d’Édouard Lalo, créée à Paris quelques semaines avant Carmen, en pleine fièvre espagnole, est aujourd’hui considérée comme un concerto pour violon, tant sa partie de violon solo est incandescente, brillante et fascinante.

Programme

Maurice Ravel, Alborada del gracioso

Édouard Lalo, Symphonie espagnole

Claude Debussy, Ibéria

Maurice Ravel, Rapsodie espagnole

Autour du concert

Mercredi 13 janvier 17 h : rencontre avec Alexandra Soumm animée par Séverine Garnier, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697297-symphonie-espagnole »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-symphonie-espagnole-86181 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine| Xu Zhong | Alexandra Soumm Orchestre