Symphonie n° 4 – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 19 mars 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Symphonie n° 4 – Concert symphonique – Saison ONPL 19 et 20 mars 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-20T18:00:00+01:00 – 2027-03-20T19:30:00+01:00
Concert symphonique
Festival Beethoven #2
À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Sascha Goetzel et les musiciens de l’ONPL nous ouvrent les portes de son univers et, à travers des œuvres plus personnelles, laissent percevoir l’homme caché derrière le mythe.
La très romantique sérénade pour instruments à vent rappelle, dans son effectif comme dans sa structure, la Gran Partita de Mozart que Strauss prit certainement en exemple.
Près d’un siècle après la composition de la Grande Fugue de Beethoven, le chef d’orchestre Felix Weingartner arrange pour orchestre cette partition monumentale et lui confère des sonorités amples qui font ressortir plus visiblement encore son énergie considérable.
Sascha Goetzel dirigera ensuite un joyau rare, la Symphonie n°4, étonnante par sa vitalité juvénile et son caractère intime. Fourmillant d’inventions, cette page semble éclairer Beethoven sous un jour nouveau, celui d’un homme transporté par ses sentiments amoureux pour la comtesse Brunswick.
Déroulé :
Richard Strauss : Sérénade pour vents – 10 min.
Ludwig van Beethoven : Grande Fugue – 16 min.
Arrangement : Felix Weingartner
– entracte –
Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 4 – 35 min.
Orchestre National des Pays de la Loire
Sascha Goetzel, direction
Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
vendredi 19 mars 2027 à 20h
samedi 20 mars 2027 à 18h
+ Avant-scène : Présentation du programme par Sascha Goetzel, 30 minutes avant le début du concert.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Sascha Goetzel © Cristian Barcan
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