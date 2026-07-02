Symphonie n° 4 – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Symphonie n° 4 – Concert symphonique – Saison ONPL 19 et 20 mars 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-20T18:00:00+01:00 – 2027-03-20T19:30:00+01:00

Concert symphonique

Festival Beethoven #2

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Sascha Goetzel et les musiciens de l’ONPL nous ouvrent les portes de son univers et, à travers des œuvres plus personnelles, laissent percevoir l’homme caché derrière le mythe.

La très romantique sérénade pour instruments à vent rappelle, dans son effectif comme dans sa structure, la Gran Partita de Mozart que Strauss prit certainement en exemple.

Près d’un siècle après la composition de la Grande Fugue de Beethoven, le chef d’orchestre Felix Weingartner arrange pour orchestre cette partition monumentale et lui confère des sonorités amples qui font ressortir plus visiblement encore son énergie considérable.

Sascha Goetzel dirigera ensuite un joyau rare, la Symphonie n°4, étonnante par sa vitalité juvénile et son caractère intime. Fourmillant d’inventions, cette page semble éclairer Beethoven sous un jour nouveau, celui d’un homme transporté par ses sentiments amoureux pour la comtesse Brunswick.

Déroulé :

Richard Strauss : Sérénade pour vents – 10 min.

Ludwig van Beethoven : Grande Fugue – 16 min.

Arrangement : Felix Weingartner

– entracte –

Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 4 – 35 min.

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :

vendredi 19 mars 2027 à 20h

samedi 20 mars 2027 à 18h

+ Avant-scène : Présentation du programme par Sascha Goetzel, 30 minutes avant le début du concert.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel © Cristian Barcan