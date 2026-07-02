Symphonie pastorale – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Symphonie pastorale – Concert symphonique – Saison ONPL 9 et 10 mars 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-10T20:00:00+01:00 – 2027-03-10T21:30:00+01:00

Concert symphonique

Festival Beethoven #1

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Sascha Goetzel et les musiciens de l’ONPL nous ouvrent les portes de son univers et, à travers des œuvres plus personnelles, laissent percevoir l’homme caché derrière le mythe.

Sascha Goetzel et les musiciens de l’Orchestre célèbrent le génie de Beethoven dans le Troisième Concerto pour piano, le plus orageux et le plus lyrique des cinq. Sublimée par le toucher du pianiste italien Federico Colli, cette œuvre témoigne des premiers effets de l’infirmité sur l’écriture du compositeur et de la volonté de ne pas céder au désespoir.

D’une gaieté folle, la Symphonie n° 6 reflète également le vague à l’âme de Beethoven qui, luttant contre la dépression, trouve dans la nature une source de joie inépuisable. Paix et douceur imprègnent cette œuvre unique où l’on entend tour à tour le chant des oiseaux, le calme de la campagne après la tempête ou l’arrivée des bergers dans la prairie.

Déroulé :

Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano n° 3 – 34 min.

Federico Colli, piano

– entracte –

Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 6 « Pastorale » – 39 min.

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :

mardi 9 et mercredi 10 mars 2027 à 20h

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Federico Colli © Benjamin Ealovega