Symphonie Pastorale | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Symphonie Pastorale | Saison ONPL 9 et 10 mars 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-10T20:00:00+01:00 – 2027-03-10T21:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Symphonie Pastorale : dirigé par Sascha Goetzel

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Sascha Goetzel et les musiciens de l’ONPL nous ouvrent les portes de son univers et, à travers des œuvres plus personnelles, laissent percevoir l’homme caché derrière le mythe.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/symphonie-pastorale/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL