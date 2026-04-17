SYMPHONIE PATHÉTIQUE Montpellier
SYMPHONIE PATHÉTIQUE Montpellier vendredi 10 juillet 2026.
Montpellier
SYMPHONIE PATHÉTIQUE
Allée de la Citadelle Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Malgré les apparences, l’Amérique est peut-être l’axe de ce concert Mahler fut chef d’orchestre à New York de 1908 à 1911, Tchaïkovski dirigea le concert inaugural de Carnegie Hall, Ives est né dans le Connecticut… et Roderick Cox, directeur musical de l’Orchestre national de Montpellier, non loin d’Atlanta en Géorgie.
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Malgré les apparences, l’Amérique est peut-être l’axe de ce concert Mahler fut chef d’orchestre à New York de 1908 à 1911, Tchaïkovski dirigea le concert inaugural de Carnegie Hall, Ives est né dans le Connecticut… et Roderick Cox, directeur musical de l’Orchestre national de Montpellier, non loin d’Atlanta en Géorgie.
Ce dernier nous propose un programme en trois parties qui s’ouvre avec The Unanswered Question de Charles Ives, oeuvre aussi énigmatique que son titre ( La question sans réponse ).
C’est Jamie Barton (née elle aussi en Géorgie !) qui chantera les Rückert Lieder, recueil qui comprend cette page sublime entre toutes intitulée Ich bin der Welt abhanden gekommen .
Et tout s’achèvera par l’ultime symphonie de Tchaïkovski pathétique, certes, mais dont le troisième mouvement est d’une énergie on ne peut plus tonique !
LE PROGRAMME
CHARLES IVES
The Unanswered Question
GUSTAV MAHLER
Rückert Lieder
PIOTR ILYICH TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°6 opus 74 Pathétique
Sur réservation .
Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 02 02 01 billetterie@lefestival.eu
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English : SYMPHONIE PATHÉTIQUE
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
Despite appearances, America is perhaps the axis of this concert: Mahler conducted in New York from 1908 to 1911, Tchaikovsky conducted the inaugural concert at Carnegie Hall, Ives was born in Connecticut? and Roderick Cox, Music Director of the Orchestre national de Montpellier, not far from Atlanta, Georgia.
L’événement SYMPHONIE PATHÉTIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT MONTPELLIER
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